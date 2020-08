Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) tagt der Stadtrat auch in den Ferien. Im Mittelpunkt steht dabei die Beschlussfassung von Mitteln für drei unterschiedliche Studien.

Geplant ist zum einen, „ein Parkraumkonzept in Auftrag zu geben, welches das gesamte Stadtgebiet von Baden umfasst und auch mögliche Wechselwirkungen auf Nachbargemeinden berücksichtigt“, erläutert VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek. Denn anders als vergleichbare Städte verfüge Baden über eine belebte Innenstadt und kein verwaistes Zentrum.

Das bringe Herausforderungen mit sich: „Die Vielfalt im Stadtzentrum in Verbindung mit einem veränderten Mobilitätsverhalten erfordern eine Neuorganisation des Parkraum-Managements“, ist Szirucsek klar, dass eine zeitgemäße Weiterentwicklung erforderlich sei. Ziel sei die Erarbeitung einer innovativen Parkraum-Strategie, „die dem Parkdruck im Zentrum entgegenwirkt, aber auch die Entwicklung ergänzender Mobilitätsmanagement-Produkte für Zielgruppen wie dem Tourismus“, so der Stadtchef. Nach zahlreichen Vorgesprächen wurde dafür das Unternehmen „Con.sens Verkehrsplanung Wien“ ausgewählt, welches für die Gemeinden Salzburg, Perchtoldsdorf, Laxenburg und Steyr bereits vergleichbare Konzepte erarbeitet hat. Kostenpunkt: 42.525 Euro.

Leuchturmprojekt für Baden geplant

Eine weitere Beschlussfassung betrifft das „Liebenberg Haus“ in der Marchetstraße 3-5, das derzeit weitgehend leer stehe. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll geprüft werden, ob an dieser Adresse die Etablierung des oftmals diskutierten „Frauenmuseums“ möglich sei. Die Studie soll eruieren, ob die „Etablierung eines Zentrums für Kunst- und Gegenwartsfragen in Bezug auf geschlechtergerechte und frauenspezifische Fragestellungen“ an dieser zentrumsnahen Stelle umsetzbar sei. „Wir wollen aber auf keinen Fall ein statisches Museum einrichten“, betont Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne). „Es soll vielmehr ein lebendiger Ort werden, der von regem Austauschund Vielfalt lebt. Durch eine Vernetzung mit nationalen und internationalen Institutionen wollen wir die Pionierarbeit und das politische Engagement von Frauen sichtbar machen.“ Krismer schwebt ein Konzept ähnlich dem Forum Alpach vor. Szirucsek spricht gar von einem Leuchtturmprojekt. „Unser Anspruch ist ein Konzept, das eine Strahlkraft hat, die weit über Baden hinaus geht“, sagt Krismer.

Mit der Durchführung der Machbarkeitsstudie sollen Universitätsprofessorin Felicitas Thun-Hohenstein (Akademie der bildenden Künste Wien), Architektin Andrea Graser (Studio Okular) sowie Katharina Boesch (section.a art.design.consulting GmbH) beauftragt werden – Kostenpunkt: 74.700 Euro. Szirucsek betont, dass die Kosten im Voranschlag mit 100.000 Euro gedeckt sind.

Außerdem wird eine „Studie für eine zielgerichtete Unterstützung der Badener Vereine“ in Auftrag gegeben, erklärt Szirucsek. Die Kosten belaufen sich auf 44.400 Euro. „Unsere Vereinslandschaft deckt viele Bereiche des sozialen Lebens in der Stadt ab“, unterstreicht Szirucsek die Bedeutung der Badener Vereine. „Gerade während des Covid-19 Lockdowns hat sich gezeigt, dass sie als wertvolle Logistik- und Informationsdrehscheiben fungieren und Hilfsbedürftige unterstützen.“

Nun soll im Rahmen einer Studie erhoben werden, wie die Vereinsstrukturen, Aktivitäten und Vernetzungen der Badener Vereine gestaltet sind. „Für diese Aufgabe holen wir uns mit dem Kompetenzzentrum für Non Profit Organisationen und Social Entrepreneurship der WU Wien die Besten“, verrät der Stadtchef. „Außerdem werden wir erheben, in welchen Bereichen die Badener Vereine Unterstützung brauchen, damit wir als Stadtgemeinde zielorientiert und bedarfsgerecht unter die Arme greifen können.“ Letztendlich sollen die Ergebnisse der Studie auch Grundlage für die vor der Wahl angekündigte Planung und Umsetzung des Badener „Hauses für Vereine“ sein.

Auf Kritik, die Studien wären jetzt nicht so wichtig, da Geld für Covid-19-Maßnahmen nötiger sei, entgegnen Krismer und Szirucsek: „Man muss sich auch trauen, in die Zukunft zu schauen.“ Es gehe darum, jetzt „ein Signal zu setzen“ und darüber nachzudenken, „um am Ende ein außerordentliches Konzept zu haben, das dem Anspruch der Stadt genügt“, meint Szirucsek. „Covid-19 ist kein Grund, in Schockstarre zu verfallen!“