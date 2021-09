Während sich die Unternehmer in der Stadt Baden weiter gegen das in Kraft getretene neue Parkraumkonzept formieren, ist durch eine Privatinitiative von Simone Komoli für Samstag, 2. Oktober, eine Demo in Baden angesetzt.

„NEIN zum neuen Parkraumkonzept!“ sagt Komoli, die selbst in der Fußgängerzone wohnt, aber in der nunmehr grünen Zone parkt, da es von dort näher zu ihrer Wohnung ist. Sie sei selbst Betroffene und habe sich schon seit Bekanntwerden der Pläne dagegen gestellt. Sie betont, dass die Demo bei der BH angemeldet und genehmigt worden sei. Geplant ist eine Kundgebung ab 13 Uhr vor dem Rathaus, bei der sich jeder zu Wort melden könne. Komoli freut sich, dass die Resonanz auf ihre Demo sehr groß sei. Sie habe mit 50 bis 100 Teilnehmern gerechnet, glaube aber, dass weit mehr kommen werden.

ÖVP-Stadtchef Stefan Szirucek zeigt sich nicht überrascht vom Protest und meint zur Demo, „das ist ein demokratisches Recht“. Er betont aber, dass es seit der Umstellung in vielen Gegenden mehr Parkplätze gebe. Und dort, wo sich das Problem verlagert habe, werde evaluiert und eventuell adaptiert.

Laut Szirucsek seien bereits die ersten Briefe an Unternehmer betreffend des Mobilitätsangebotes für ihre Mitarbeiter verschickt worden. Die Verkehrsberater von NÖ Regional haben Baden übrigens vorige Woche als Schulungsort ausgewählt. Die Stadt gelte als Best- Practice-Beispiel, da sie mit ihrem neuen Konzept angesichts der baldigen Umsetzung des flächendeckenden Parkpickerls in Wien eine Vorreiter-Rolle sei.