Die Premiere: Neue Synergien im Kunstbereich

In Baden gibt es in der Kunst und Kulturszene eine Neuheit: Die Kooperation der Galerie Breyer mit dem Kino Herzoghof eröffnet für alle kunstaffinen Badener neue Welten. Als erste Künstlerin steht Ina Loitzl im Mittelpunkt.

Die Kärntnerin stellt nicht nur in der Galerie Breyer eine Auswahl ihrer Werke aus. In dem ausverkauften Kino Herzoghof hat Loitzl auch sieben Kurz-Filme mit dem Schwerpunkt Frauenporträts präsentiert.

Ina Loitzl in der Galerie Breyer. Foto: Foto Tröstl

Die Hauptprotagonistinnen der Filme, und Loitzl schlüpft auch auf rebellische und kontroversielle Art in ihre Rollen, sind Kaiserin Elisabeth, Ingeborg Bachmann und Levante. „Ich möchte mit meiner Kunst Themen ansprechen, die sich auch in das optische Langzeitgedächtnis der Interessierten einprägen“, sagt Loitzl.

Diese Synergie in der Zusammenführung von Kino und Galerie zwischen Christopher Lane und Michael Göbharter hat sich aus gemeinsamen Besuchen von Ateliers ergeben. Dadurch ist die Idee entstanden, Videos und Filmsequenzen, welche die Künstler überraschenderweise neben ihrer Arbeit immer wieder produzieren, auch zu präsentieren. „Das Kino braucht und will Bewegtbilder. Wir freuen uns sehr, mit diesem neuen Format eine Brücke gebaut zu haben“, ergänzt Göbharter. Am 23. Oktober wird die Badener Künstlerin Rosa Roedelius im Kino Baden mit Filmsequenzen zu sehen sein. Arnold Reinthaler und Christian Stock werden auch cineastisch am 20. November Einblicke in ihre Arbeit geben.

