Einen Traumstart legten Weigelsdorfs Bundesliga-Damen hin. Gegen Außenseiter Innsbruck gab es einen 4:0-Sieg, weniger Glück hatten Trumaus Kreisliga A-Herren, die in der ersten Runde gegen Siebenhirten mit 2:7 verloren. In der Kreisliga B fuhren die Herren von Höllrigl Kottingbrunn einen deutlichen 8:1-Erfolg gegen den Bezirksrivalen Oberwaltersdorf ein. In der +45-Landesliga gewann TC Rodax aus Traiskirchen auch die zweite Saisonbegegnung - 5:2 gegen BMTC-Brühl Mödling.