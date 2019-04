Weil ihn seine Ex wegen Vergewaltigung angezeigt hat, landete ein 43-jähriger Deutscher vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft soll er die Frau dreimal zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Der Mann erklärte, dass die Handlungen einverständlich gewesen seien und wurde dazu freigesprochen. Zu vier Jahren Haft wurde er trotzdem verurteilt.

Denn bei der Untersuchung des Falles durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann von September bis Dezember 2018 diverse Geldbörsen gestohlen und mit den Bankomat- und Kreditkarten Geld behoben haben soll. Dabei dürfte ein Schaden von über 5.000 Euro entstanden sein. Der Richter: „Sie sind 14 Mal in Deutschland und zweimal in Österreich einschlägig vorbestraft. Warum diese Diebstähle?“ Der Angeklagte gab an, dass er in einem persönlichen Ausnahmezustand war und einen „massiven Rückfall“ ins Drogenmilieu hatte. Deshalb habe es sich so Geld beschafft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.