Dirndl, Lederhose & Co sind gefragt, wenn am 9. September erstmals ein Dirndlgwandsonntag in Baden stattfindet. Heuer findet der landesweite "Dirndlgwandsonntag" bereits zum zehnten Mal statt - doch einen eigenen Trachtenkirtag gab es in der Kurstadt bis dato nicht. „Wir finden es sehr schade, dass es keinen eigenen Trachtenkirtag hier in Baden gibt. Im Herzen unserer schönen Stadt soll es auch eine entsprechende Veranstaltung geben. Nun nehmen wir das Heft in die Hand und organisieren einen zünftigen Kirtag aus der Gemeinde heraus“ erklärt Organisator und Vorstand Domenic Dirnbacher die Initiative.

Von der Früh weg soll ein Unterhaltungsprogramm geboten werden. Die "Hochschwab Musi" spielt zünftig auf, die Schuhplattler aus Wiesmath und das Trachtenkabarett Dr. Pfleger werden die Gäste unterhalten. Auch Spanferkel und kühle Getränke sollen zum Angebot zählen. Nach dem Gottesdienst um 9 Uhr werden Bürgermeister Stefan Sziruczek (ÖVP) und Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) das Fest offiziell eröffnen.

Daten und Fakten: