Disco Fever im Schloss für den guten Zweck .

Eine einzigartige Clubbing-Location wird aus dem Dornröschenschlaf erweckt: Am 20. September öffnet ab 21 Uhr das Hotel Schloss Weikersdorf in Baden, mit seinem atemberaubenden Ambiente, seine Pforten für „Disco Fever im Schloss“. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Verein "Familiennetzwerk Down-Syndrom".