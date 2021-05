Im Rahmen der Aktion wurden rund um den 1. Mai heuer alle Test- und Impfstraßen im Land besucht, so auch in Baden in der Sporthalle.

„Jede Testung und jede Impfung sind ein Beitrag für mehr Beschäftigung, deshalb stellen wir anlässlich des heurigen 1. Mai die vielen Freiwilligen in den Test- und Impfstraßen in den Mittelpunkt. Danke an alle, die für unser Land im Einsatz sind. Mit dem laufenden Impf-Fortschritt wird es uns hoffentlich gelingen, dass wir schon bald wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren und auch unsere Wirtschaftsbetriebe wieder richtig loslegen können“, betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner im Zuge ihres Besuchs.

"Beitrag zur Erholung des Arbeitsmarkts"

„Ich bedanke mich bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern vor Ort, so wie bei vielen anderen Beschäftigten in systemrelevanten Branchen, die heute, wie auch an anderen Wochenenden und Feiertagen Großartiges leisten“, unterstrich Bundesminister Kocher.

Und Landesrat Eichtinger hielt fest: „Die Test- und Impfstraßen im Land leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich der niederösterreichische Arbeitsmarkt erholen wird. Bis heute sind wir besser durch die Krise gekommen, als die meisten anderen Regionen. Eine erfolgreiche Entwicklung, die wir durch den Zusammenhalt in Niederösterreich weiterschreiben werden.“