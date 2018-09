„Aufgefunden wurde das Bargeld meist bei Wohnungsauflösungen, in Vasen, zwischen Büchern oder in sonstigen Verstecken, die in Vergessenheit gerieten“, erzählt Sonja Luhn von der Österreichischen Nationalbank. Ausgelost wurden aber auch die Gewinner des Gewinnspiels, für die es die Fragen einer Infostraße richtig zu beantworten galt.

Insgesamt sind noch immer ungefähr 7 Milliarden Schilling im Umlauf. Am Josefsplatz in Baden wurden in Summe über 544.600 Schilling-Münzen und -Banknoten kostenlos in Euro getauscht. Es konnten über 240 Wechselkundinnen und Wechselkunden verzeichnet werden.

Neben dem kostenlosen Tausch von Schilling-Münzen und -Banknoten wurde auch über verschiedene Themen rund um den Euro informiert. In fünf Stationen wurde über die Kernaufgaben der Nationalbank, wie beispielsweise die Sicherung der Preisstabilität, aufgeklärt. Ziel im Euroraum ist es ja, eine Inflationsrate knapp unter 2% zu erreichen. Österreich kann diese seit 1999 bei durchschnittlich 1,8% halten. Zum Vergleich: In der Zeit von 1970 bis 1994, als der Schilling noch als Zahlungsmittel verwendet wurde, lag die Rate bei 4,6% ...