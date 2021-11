Entlaufener Kater „Mikmik“ von Feuerwehr in Vollmondnacht eingefangen

Der von seinem Abendspaziergang am Dienstag nicht mehr nach Hause gekommene Kater Mikmik sorgte zwei Tage später für einen nächtlichen Feuerwehreinsatz in Baden. Passanten wurden am späten Donnerstagabend auf den Stubentiger, der auf einem Baum in der Badener Fußgängerzone saß, aufmerksam und verständigten daraufhin die Feuerwehr über Notruf 122.

Der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt gelang es mit einer Drehleiter, das Tier zu erreichen und von dem sehr dünnen Baum herunterzuholen. Einer der Feuerwehrleute erinnerte sich, dass er beim Feuerwehrhaus eine Suchanzeige einer vermissten Katze am Schaukasten gesehen hatte - wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um Mikmik.

Zum Glück konnte die Besitzerin trotz fortgeschrittener Stunde telefonisch noch erreicht werden. Überglücklich übernahm sie ihren Ausreißer von den Freiwilligen und bedankte sich mit einer Spende für die Feuerwehr.