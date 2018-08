Just im Rahmen einer Arbeitssitzung des Arbeitskreises Mahnmal gratulierte Badens ÖVP-Stadtrat Hans Hornyik Eveline Elisabeth März zu ihrem 80. Geburtstag. 1938 in Wien geboren, zählte sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu jenem Kreis, der aus Österreich flüchtete – vorerst in die Schweiz, im Dezember 1941 dann nach New York. Damals war sie gerade vier Jahre alt.

In Amerika wuchs sie heran, studierte und ergriff das Lehramt. März unterrichtete als Mittelschulprofessorin, als Lehrbeauftragte war sie aber auch in den USA als auch in Israel tätig, bevor sie vor über 40 Jahren nach Österreich zurückkehrte. „Den Wohnsitz Baden schenkte ich mir selbst in den Pensionsjahren – eine Entscheidung, die ich nie bereute“, erzählt sie.

Heute ist Frau März Teil des Arbeitskreises Mahnmal, doch bereits vor 20 Jahren engagierte sie sich für den Erhalt der Synagoge Baden. Die Geschichte ihrer Familie brachte sie einst unter dem Titel „Die Familie März – im Zeichen des März 1938“ als Buch heraus. „Aktuell schreibe ich an meiner Dissertation“, hat sie auch mit 80 noch viel vor.