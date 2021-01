Mit dem Jahreswechsel entstanden aus der in Ostösterreich tätigen Firma die neuen Unternehmen HSG Events GmbH und Match GmbH, hieß es am Montag in einer Aussendung. "Es war an der Zeit, das gesamte Spektrum unseres Schaffens endlich richtig darzustellen", erklärte Christian Seidl-Broschek, einer der drei Geschäftsführer der beiden Agenturen, den Schritt.

Während sich Match als Kommunikationsagentur Strategien und Designlösungen für Groß- und Kleinunternehmen widmen will, soll HSG Events "Sport-, Consumer-, Corporate-Public-, Kulturveranstaltungen oder Messen" organisieren. Nach eigenen Angaben profitieren die beiden Firmen von den Erfahrungen, die von Vision05 - bekannt u.a. durch die Beachvolleyball-Events im Strandbad Baden - in den vergangenen 15 Jahren gesammelt wurden.