Tochter Tina (12) hat am 19. Juni am Weg zur Schule in der Radetzkystraße unter einem Auto einen kleinen Vogel entdeckt. Sie legte ihn nach Rücksprache mit der Tierärztin unter einen Baum. Aber am Rückweg von der Schule war er unverändert am selben Platz. Tina tat der Piepmatz so leid, dass sie ihn mit nach Hause nahm. Das Tier war bereits sehr geschwächt.

Der Stieglitz fühlt sich hier wohl. | NOEN

Ein Besuch bei der Tierärztin ergab, dass sie den Vogel bis Ende Juli zu Hause aufziehen solle, indem sie immer wieder zufüttere. Es handelt sich um einen Stieglitz, einen Singvogel. Tina taufte ihn Siggi. Der kleine Vogel gedeiht prächtig – von anfangs 4 cm hat er nun schon acht Zentimeter Körpergröße. „Er ist ganz zutraulich“, freut sie sich. Beim Zähneputzen sitzt er auf Tinas Schulter und schaut zu. Bei den Hausaufgaben war er auch mit dabei. Manchmal fliegt er schon in der Wohnung herum. Die Strassers müssen aufpassen, dass die Fenster nur gekippt sind, damit er nicht hinausfliegt. Es wurden Haselnuss-Stecken aufgehängt, auf die sich Siggi gerne setzt. „Er kann schon richtige Manöver fliegen“, ist Tina begeistert.

Fütterungszeit. | NOEN, Fussi

„Jeden Tag lernt er dazu.“ Um 7 Uhr Früh steht der kleine Stieglitz mit Tina auf. Die 12-Jährige agiert wie eine Vogelmama. Das Tier ist der Familie sehr ans Herz gewachsen. Im Urlaub wird Siggi jetzt von Opas Nachbarn versorgt. Wie lange Siggi insgesamt bei der Familie bleibt, ist ungewiss. Gut möglich, dass er sich im Herbst einer Stieglitz-Gruppe anschließt.