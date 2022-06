Baden feiert Bezirksfest

Werbung Jobtipp Anzeige Schulhaus Sta.Christiana Rodaun sucht Facility Management Allrounder

Am Josefsplatz wurden die Stadt- und Ortschefs und -chefinnen freudig von musikalischen Klängen von Pentabrass begrüßt. In ihren Eröffnungsreden betonten Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner & Co. vor allem die Tatsache, dass Niederösterreich ein Land der Freiwilligen ist. 800.000 Niederösterreicher, also fast jeder zweite, sind ehrenamtlich tätig - eine Bilanz, auf die alle stolz sein können, wie betont wurde.

Auf mehreren Schauplätzen in der Stadt - Hauptplatz, Kurpark, Theaterplatz und Doblhoffpark - fanden und finden zahlreiche musikalische Darbietungen von Musikschulen sowie Schulen und Musikgruppen aus dem ganzen Bezirk statt. Die Einsatzorganisationen präsentier(t)en ihre Leistungen.

Das umfangreiche Programm findet noch heute Sonntag bis 17 Uhr seine Fortsetzung. Seien Sie dabei, alle Mitwirkenden freuen sich über Ihren Besuch!

Das Programm: https://www.100jahrenoe.at/mein-fest/baden

NÖN-Sonderchannel Wir feiern 100 Jahre NÖ: Die Höhepunkte der Bezirksfeste

