Festival La Gacilly: Neuer Besucherrekord beim Fotofestival

Seit Montag ist das Fotofestival in Baden wieder Geschichte. Der letzte Tag brach laut Veranstalter Lois Lammerhuber alle bisherigen Rekorde. Bei Kaiserwetter „fluteten“ 9.865 Fotoliebhaber die Gassen und Gärten der Welterbestadt.

„Für das Festival bedeutet das eine Steigerung der Besucherzahlen nur in Baden um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

Lois Lammerhuber

Lammerhuber gerät ins Schwärmen: „Für das Festival bedeutet das eine Steigerung der Besucherzahlen nur in Baden um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Summe haben 485.277 Besucher das Festival La Gacilly-Baden Photo und seine Ausstellungspartner in Tulln und Celje besucht.“ Aufgeschlüsselt waren es in Tulln 103.207 Gäste, in Celje 142.000. „Rechnet man noch die 300.000 Besucher von La Gacilly in der Bretagne hinzu, so ist die Kooperation der Festivals La Gacilly und Baden mit fast 800.000 Besuchern die größte Open-Air-Fotoausstellung Europas“, sagt Lammerhuber.

„Eine Viertelmillion Besucher im Jahr 2022 belegen, dass die Begeisterung für die Faszination Fotografie selbst nach fünfjähriger Laufzeit ungebrochen ist.“

Stefan Szirucsek

Unter dem Titel „Nordwärts!“ hat das Fotofestival in Baden die wenig bekannte schöpferische Kraft von Foto-Künstler aus Nordeuropa vorgestellt. Im zweiten Erzählstrang beleuchten zwei Ausnahmefotografen den Zustand der Umwelt: Nick Brandt und Mathias Depardon. Das Programm punktete aber auch mit österreichischen Fotografinnen von Weltrang: „Eine Hommage an die große Magnum-Fotografin Inge Morath, eine Retrospektive der Doyenne der österreichischen Fotografie Christine de Grancy und die überraschende Arbeit ‚Camping‘ von Verena Andrea Prenner. Und erstmals hat das Festival auch einen Fotoauftrag vergeben, an den erst 21-jährigen Gregor Schörg, der mit Drohnen-Fotografie den Winter im Dürrenstein-Lassingtal porträtierte, dem ersten UNESCO Weltnaturerbe in Österreich.“

„Eine Viertelmillion Besucher im Jahr 2022 belegen, dass die Begeisterung für die Faszination Fotografie selbst nach fünfjähriger Laufzeit ungebrochen ist. Daher freue ich mich schon jetzt auf das nächste Fotofestival, das von 15. Juni bis 15. Oktober 2023 in Baden stattfinden und sich unter dem Titel ORIENT! den Ländern Bangladesch, Pakistan, Afghanistan und Iran widmen wird“, so Stadtchef Stefan Szirucsek.

