Nachdem die Fleischhauerfamilie Fridrich Mitte Juli geschlossen hat und in die wohlverdiente Pension gegangen ist, eröffnet nun am 21. August das Seidl-Fleischerhandwerk am Erzherzog Rainer Ring 10-12.

Lucia Fridrich war an den preisgekrönten Neunkirchner Fleischerbetrieb herangetreten, ihr Lokal zu übernehmen. Das 1950 gegründete Unternehmen eröffnet in Baden nach einigen Adaptierungen die insgesamt 5. Filiale. „Wir werden mit unserem bewährten handwerklichen Sortiment aufwarten.

Dazu zählen unsere handwerklich hergestellten Wurst und Schinkenprodukte sowie hausgemachte Knödeln, Lasagne, Aufstriche und andere hausgemachte Fertigprodukte“, informiert Geschäftsführer Clemens Seidl. In der heißen Theke gibt es drei Sorten Leberkäse, Faschierte Laibchen und Gebratenes. „Als Besonderheit bekommt man bei uns das Schweinefleisch von der Genussregion Schneebergland.Schwein und Rindfleisch von der Kalbin aus der Buckligen Welt.“ In der Eröffnungswoche wird es einige Sonderangebote geben.