Franz-Schubert-Institut: Gastfamilien für junge Musiker gesucht

Nach dreijähriger, Corona-bedingter Pause, veranstaltet das Franz-Schubert-Institut heuer wieder vom 3. Juli bis zum 6. August den international anerkannten Meisterkurs „Poetry and Performance of the German Lied“ in Baden. Für fünf Wochen kommen nicht nur herausragende Interpreten der Liedkunst als Lehrer nach Baden, sondern auch ca. 25 Studierende aus aller Welt.

Allesamt junge Musiker, die ein Ziel vor Augen haben: Neben dem reinen Musikstudium auch die Atmosphäre, aus der heraus das ganze Liedrepertoire entstanden ist, kennenzulernen. So ist es dem Franz-Schubert-Institut ein Bedürfnis, auch Kontakt zu der Badener Bevölkerung herzustellen, in dem es versucht, die Studierenden bei Gastfamilien unterzubringen. Durch diesen Kontakt sollen die jungen Sänger und Pianisten ihren Aufenthalt in Österreich besonders persönlich erleben. Isolde und Klaus Seitz haben schon seit vielen Jahren Studenten aufgenommen.

Mit Begeisterung erzählt sie von all den jungen Menschen, die bei ihnen gewohnt haben. „Viele Kontakte sind daraus entstanden, Verbindungen zwischen der alten und der neuen Welt“, sagt Seitz. Mit großem Interesse verfolgt das Ehepaar auch die künstlerischen Erfolge ihrer „Schubert-Leute“.

Das Franz-Schubert-Institut sucht nun für diesen Sommer wieder Gastfamilien in Baden. Es ist eine Art von Neustart, für den die Unterstützung der Badener Bevölkerung benötigt wird. Wer hat Platz für die jungen Musiker und sucht die Anregung und den Austausch mit diesen jungen Künstlern? Isolde und Klaus Seitz stehen jedenfalls zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Verfügung und freuen sich auf viele Angebote. Interessierte können sich unter folgenden Telefonnummern melden: 0676/7293200 (Isolde Seitz) oder 0699/10858978 (Franz-Schubert- Institut Verena Larsen).

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.