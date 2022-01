Baden: Freude über geglückte Eiswein-Lese am Harterberg

Nach drei Jahren erfolglosen Wartens war es in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember so weit, wie die Pressestelle der Stadtgemeinde am Montag berichtete. Die Badener Betriebe Ramberger und Breyer freuen sich über eine geglückte Eiswein-Lese.

Philipp Breyer vom gleichnamigen Weingut, der erst vor wenigen Tagen Vater wurde, freut sich über einen Eiswein der Sorten Rotgipfler und Chardonnay - "durch optimale Lagerfähigkeit dieses Weines wird er einige Flaschen für seinen Sohn Oliver als Geburtswein aufheben können", schreibt die Pressestelle. Am Weingut selbst kann man derzeit nur Ab-Hof einkaufen, da groß umgebaut wird - eine Wiedereröffnung ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Mathias Ramberger vom gleichnamigen Badener Traditionsweingut kann sich in diesem Jahr ebenfalls über einen Eiswein freuen – und zwar in der Sorte Traminer.

Zwei Rotweine der Familie Ramberger (Zweigelt und Cuveé Blackberry) wurden übrigens kürzlich zum ersten Mal mit begehrten Falstaff Punkten ausgezeichnet. Der Heurigenbetrieb der Familie Ramberger hat noch bis inklusive 16. Jänner geöffnet.