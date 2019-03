BADEN „Viel Aufwand“, aber „tolle Ergebnisse“, so tönt die Zwischenbilanz von Theatertage-Gründer und Intendant Otto Brusatti. Mitten in den Vorbereitungen seiner Theatertage steckt er, die mit großen Schritten sich dem Badener Publikum nähern und als winterlicher Kulturausklang gelten. „Die Besetzungen sind bei den Theatertagen schon ziemlich exquisit“, ist Brusatti stolz und man sollte „sich einmal vergegenwärtigen, wer aller da sein wird“, beispielsweise die Doyenne des Burgtheaters, Elisabeth Orth, Sylvie Rohrer, eben im Starensemble der Andrea Breth, der literarische Altmeister und Badener Dietmar Grieser und Franz Schuh, der Philosophie- und Literatur-Papst, sie lesen am Freitag, 8. März (19.30 Uhr), im Hotel „At the Park“ aus ihren Lieblingstexten.

Brusatti bringt wieder einen schönen Querschnitt Österreichs Kunstelite nach Baden. Begleitet wird sein Programm natürlich auch musikalisch: Manuel Schager, „ein rising-star am Cello, Adela Liculesu, Preisträgerin verschiedener Welt-Wettbewerbe und eine der besten jungen Pianistinnen, zwischen Musikverein, Russland, Peking und New York. Nikola Djoric, gilt als einer der führenden Akkordeonisten, Vera Karner, etwa auch ARD-Wettbewerbssiegerin Havlicek und seine Begleiterinnen sind Einserbänke in den Szenen“, fasst er zusammen.

Das Eröffnungsfest findet am Mittwoch, 6. März (19.30 Uhr) , mit Musik, Empfang und mehr beim Heuriger Ceidl (Vöslauerstrasse 6), statt. Die zentrale Eigen-Inszenierung unter Brusattis-Regie wird diesmal Goethes „Urfaust“ sein, Christoph Wagner-Trenkwitz spielt den Faust. Premiere ist am 10. März (19.30 Uhr) , weitere Vorstellungen: 13./14. März im Zentrum für Interkulturelle Begegnung (Grabengasse). „Das Publikum sitzt bei allen Veranstaltungen ganz nah am Geschehen, zur Verfügung steht deshalb ein vergleichsweise kleines Kartenkontingent“, Brusatti rät zur Kartenvorreservierung.