Gefahrenzone wird entschärft .

Zu einer Häufung von Auffahrunfällen ist es in immer wieder beim Zebrastreifen zwischen Schießgraben und dem ASV-Sportplatz gekommen. „Eine Situation, in der gehandelt werden musste“, so Bürgermeister Stefan Szirucsek, der nun eine Verlegung des Schutzwegs zur großen Kreuzung Braitner-, Haidhof-, Schützengasse veranlasste.