Grünen-Forderung: Boden soll atmen

Badens Vizebürgermeisterin und Grünen-Landessprecherin Helga Krismer will, dass die Betonparkplätze vor Handelsketten bald der Vergangenheit angehören.

Bei ihrer Tour durch den Bezirk machte Krismer mit Grünen-Gemeinderätin Elisabeth Rigler aus Pfaffstätten auch vor dem Eurospar in Baden halt, der befindet sich hart an der Grenze zu Pfaffstätten.

Die beiden Politikerinnen sind sich sicher: „Niemand hat heute mehr Verständnis für Handelseinrichtungen, die den letzten Schatten spendenden Baum entfernen und mit ihren Asphaltwüsten in unseren Gemeinden und Städten neue Hitzeinseln schaffen. Diese Parkplätze versiegeln immer größere Flächen in unserem Bundesland.“ Krismer wird in der nächsten Woche daher aktiv auf die zuständigen Handelsriesen zu gehen und Entsiegelungsmaßnahmen sowie mehr Bäume auf den Parkplätzen massiv einfordern. Sie appelliert gemeinsam mit Rigler an die großen Supermarktketten „ihrer Verantwortung nachzukommen und ihre Parkplätze klimafit zu machen.“

Thema Bäume sei erst jetzt aktuell geworden

Hannes Glavanovits, Leiter Werbung & Information bei Spar erklärt: „Bei vielen Gebäuden und Parkflächen entscheiden unsere Vermieter, ob begrünt wird oder nicht. Bei unseren jüngsten, selbst errichteten Supermärkten – etwa der neue Eurospar in Bad Erlach – wird das gesamte Regenwasser der Dach- und Parkflächen dem Grundwasser zugeführt und vorher sogar gereinigt.

Gerade auf Parkflächen ist das wichtig. Eine Bepflanzung wird bei Neueröffnungen auch immer geprüft und meist umgesetzt. Zusätzlich achten wir seit einigen Jahren auf eine Mehrfachnutzung der Gebäude – z. B., dass über unseren Supermärkten Büro- oder Wohnflächen entstehen.“ Als der Eurospar in Baden errichtet wurde, sei Begrünung noch kein Thema gewesen. „Beim Supermarkt in Baden haben wir eine Versickerung. Frau Krismer hatte das zuletzt auch gelobt.“

