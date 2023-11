Herzliche 70er-Feier für Leopold „Hapo“ Habres

In den gemütlichen Räumen des Badener Gasthofs Martinek wurde der Jubilar von seinen Freunden der Badener Stadtmusik in Empfang genommen. Ein Ständchen der Bläserformation Pentabrass, wo er als Mitglied ebenfalls seit vielen Jahren für den guten Ton sorgt sowie musikalische Grüße seiner Enkelsöhne und den Schönauer Liederfreunden sorgten dafür, dass die Musik – eine der großen Leidenschaften von Hapo Habres – auch an diesem Tag eine Hauptrolle spielte. Mit einem selbstgeschriebenen Gedicht stellten sich Brigitte und Christian Gumilar ein.

Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) gratulierte dem Geburtstagskind ebenfalls herzlich und dankte ihm nicht nur für sein Engagement als ÖVP-Gemeinderat, seine vielen Jahre im Dienst der Stadtpolizei Baden, seine Arbeit als Obmann der NÖ Senioren in Baden und die vielen schönen Momente, mit denen er als Musiker das Kulturleben in Baden bereichert, sondern vor allem auch für seine Freundschaft.

Die NÖN schließt sich den Gratulationen an und wünscht Hapo alles Gute! Danke auch für seine unzähligen Berichte von den Senioren-Ausflügen im Laufe der Jahre.