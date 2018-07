Mit der Geburt eines Kindes beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Eltern – Freude, Glück und Hoffnung. Worüber aber nicht gerne gesprochen wird: Wenn in dieser sensiblen Phase niemand da ist, der junge Familien begleiten und entlasten könnte, kann das Stress und Erschöpfung verursachen, bis zur Überforderung. Aus diesem Grund hat die Caritas heuer das Angebot „Calimero“ ins Leben gerufen.

Wenn das soziale oder familiäre Netz ausfällt, wird die Familie ein bis dreimal pro Woche für einige Stunden unterstützt, maximal bis zum zweiten Geburtstag des jüngsten Kindes. Die Begleitung durch die „Calimero“-Freiwilligen soll Mütter und Väter bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen unterstützen, kleine Freiräume verschaffen und den Rücken stärken. Die Nachfrage und der Bedarf sind groß. Aktuell sind in Baden und Mödling 15 Familien auf der Warteliste und 20 Freiwillige & ebenso vielen Familien im Einsatz. Deshalb sucht die Caritas weitere freiwillige Mitarbeiter. Beim Infoabend am 18. Juli, 17 bis 18.30 Uhr, im Caritas-Familienzentrum, Renngasse 7, können sich Interessierte über das Angebot informieren.

Badenerin Gabi Hacker ist eine der Freiwilligen

Eine dieser Freiwilligen ist die Badenerin Gabi Hacker. Sie begleitet seit April eine Familie mit einem Baby, da die Großeltern in einem anderen Bundesland leben und die Eltern froh über die Unterstützung sind. Hacker kommt einmal in der Woche rund drei Stunden vorbei und geht zum Beispiel mit dem mittlerweile sieben Monate alten Baby spazieren, damit die Eltern etwas erledigen können.

Auf die Caritas-Initiative ist Hacker zufällig durch einen Bericht im ORF NÖ gestoßen. Eigentlich wollte sie Lesepatin werden. Nach einem Erstgespräch und mehreren Folgeterminen, bei denen bestimmte Voraussetzungen der Bewerberin überprüft worden sind, unterstützt sie seit April eine Badener Familie. Hacker ist sehr froh, dass das Verhältnis von Anfang an „sehr freundschaftlich“ war. Die Besuchszeitpunkte konnte sie individuell ausmachen. Ihre Tätigkeiten, meistens mit dem Baby spazierengehen, erfolgen in enger Abstimmung mit der Mutter.

„Unsere Freiwilligen sollen keine Super-Nannys sein“

Was es nicht sein sollte, ist eine Haushaltshilfe oder Babysitter zu sein. „Unsere Freiwilligen sollen keine Super-Nannys sein“, erklärt Calimero-Leiterin Alice Uhl. Die Verträge sind auf ein halbes Jahr vereinbart und werden dann jeweils um ein weiteres halbes Jahr verlängert.

Hacker ist über ihre freiwillige Tätigkeit sehr froh: „Ich bin glücklich und zufrieden. Wir haben großes Glück, dass wir so gut harmonieren.“ Sie selbst bezeichnet sich als „verlässlichen Typ“. Da sie selbst kinderlos ist, finde sie es sehr erhellend, jetzt mit einem kleinen Kind Zeit verbringen zu dürfen. Vor allem aber schätzte sie, „dass jemand dankbar ist“. Dieses Gefühl habe die Pensionisten in ihrer früheren Berufszeit als Masseurin und Therapeutin in verschiedenen Kurheimen oft vermisst. „Hier spüre ich Dankbarkeit und genieße es.“

Weiters schätzt sie, dass sie durch die Caritas gut betreut wird und von Kursen wie Erste Hilfe profitiert. Auch regelmäßige Mitarbeitertreffen bieten die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und Ideen auszutauschen.

Info-Link:

https://freiwillige.caritas-wien.at/aktiv-werden/freiwilligen-projekte/calimero/