Heute um 15 Uhr ist es soweit, „Traben hautnah“ öffnet seine Pforten zur 125. Saison, die heuer elf Renntage umfasst.

Start des ersten Rennens ist um 15.30 Uhr. Beim 3. Rennen (Startzeit 16.25 Uhr) steht neben dem sportlichen Aspekt besonders der gesellschaftliche Faktor im Vordergrund. Denn es wird wieder zur Aktion „Künstler helfen Künstlern“ gerufen, deren Schirmherrin Lotte Tobisch ist.

Als ehemals sowohl einmal für den „Oscar“ als auch einmal für den „Golden Globe“ nominiert, versprüht hier Regisseur Robert Dornhelm das Flair von Hollywood. Er fährt bei Bonet Venus mit und gilt als Mitfavorit zusammen mit „Romy“-Preisträgerin Maria Happel (Dallas Venus) oder Bühne-Multitalent Boris Pfeifer (Aristocat SR).

Übrigens: In der Restauration "Rotunde" wird ab 15 Uhr auch der Formel 1 Grand-Prix aus Spielberg angeboten, um 16 Uhr (Spanien vs. Russland) und 20 Uhr (Kroatien vs. Dänemark) laufen die Übertragungen der beiden Fußball-WM-Achtelfinal-Paarungen.

Jubiläumsrenntag am 15. Juli

Nächster Renntag ist dann am Sonntag, 8. Juli. Am Sonntag, 15. Juli, findet der Jubiläumsrenntag statt, zum Thema „125 Jahre Trabrennen in Baden“, unter anderem mit dem Kampf der Bürgermeister. Der 1. offizielle Renntag in Baden fand am 16. Juli 1893 statt.

Weitere Infos zu den Trabrennen in Baden findet ihr auf www.trabenbn.co.at