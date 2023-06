Die Stadt Baden wird wieder zum Shopping- und Party Hotspot

Auch heuer wird die Stadt pünktlich zum Beginn der Sommerferien wieder zur glamourösen Kulisse für das einzigartige Sommerfest Baden in Weiß. Am Freitag, 30. Juni, werden bei der langen Einkaufsnacht ab 18 Uhr tausende die Gäste ins besondere Shoppingerlebnis eintauchen, das von einem fulminanten Open Air-Bühnenprogramm begleitet wird. Im Arkadenhof des Gymnasium Frauengasse findet die School's Out Party statt.

Zahlreiche Programmpunkte warten entdeckt zu werden. Die Lions werden etwa sowohl am Freitag als auch am Samstag am Theaterplatz vertreten sein. Der Damen-Club wird für Schmankerl in fest und flüssig sorgen und der Lions Club Baden-Helenental freut sich auf Reini Buchacher, der gegen eine Spende von 20 Euro alle Interessierten schnellkarikieren wird. „Das wird mit Garantie ein großer Spaß für den guten Zweck!“

Gleich am nächsten Tag, dem 1. Juli, wird die Innenstadt ab 18 Uhr zu einer einzigen Open-Air-Party. Bei den lndoor-Clubbings ist ab 22 Uhr ausgelassenes Feiern angesagt. Headliner ist DJ Giulia Siegel.

Alle Infos: https://www.baden-in-weiss.at/