Initiative fordert Wählen für alle

Im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl organisierte #zusammenHalt NÖ in Kooperation mit SOS Mitmensch die Pass Egal Wahl. Die symbolische Wahl machte darauf aufmerksam, dass in Österreich 1,4 Million Menschen im Wahlalter von der Bundespräsidentschaftswahl ausgeschlossen sind - weil sie zwar in Österreich zuhause sind, aber keinen österreichischen Pass haben.

Am Hauptplatz von Baden haben sich 85 Menschen an der Pass Egal Wahl beteiligt: 59 Österreicher gaben Solidaritätsstimmen ab und 26 Nicht-Österreicher machten bei einem der sieben Präsidentschaftskandidaten ein Kreuz.

Etwa Mieke aus Norddeutschland, die seit 20 Jahren in Baden lebt. Sie hatte von der Pass Egal Wahl gehört und kam ebenso zum Hauptplatz, um zu wählen. „Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ich meine Stimme, auch wenn es symbolisch ist, abgeben darf. Es berührt mich, dass ich hier um meine Meinung gefragt werde. Es ist eine Frage der Zugehörigkeit“, sagt sie.

„Mit dieser Aktion wollen wir zur Diskussion über ein inklusiveres Wahlrecht beitragen“

In Niederösterreich sind 11,28 Prozent der Bevölkerung im wahlfähigen Alter nicht wahlberechtigt - weder auf Gemeinde-, Landes- noch auf Bundesebene. In Baden sind 20,5 Prozent der Bevölkerung „Fremde“, wie sie in der Einwohnerstatistik genannt werden. Die größte Gruppe stammt wie Mieke aus Deutschland.

„Mit dieser Aktion wollen wir zur Diskussion über ein inklusiveres Wahlrecht beitragen“, sagt die Badenerin Gundi Dick von der Initiative #zusammenHalt NÖ. Eine der Wahlhelfer war die 17-jährige Sarah, die ihrerseits nicht wählen darf. Sie kam als Flüchtlingskind vor fünf Jahren mit ihrer Familie aus dem Irak nach Österreich und lebt seither in Baden. Sie macht eine Lehre zur Zahnarztassistentin und interessiert sich für soziale und politische Themen. Auch sie möchte wählen: „Ich habe hier meinen Alltag, ich arbeite und zahle Steuern, ich gehe jetzt in die Berufsschule – ich gehöre hierher - noch viele Jahre, denn ich bin ja jung.“ Die Pass Egal Wahl hat ihr gefallen. Auch sie hat Passanten angesprochen, etliche konnte sie überzeugen, daran teilzunehmen. „Das war ein spannender Vormittag“, sagt Sarah nachdem die Kuverts geöffnet und ausgezählt wurden.

