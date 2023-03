Italo-Bistro „La Pinsa“startet durch

Die Betreiber des italienischen Feinkostladens „Il Botteghino“ eröffnen heute am 10. März offiziell am Erzherzog Rainer-Ring 4 ihr neues Bistro „La Pinsa“. Seit November ist das Lokal im sogenannten Soft Opening bereits gut angelaufen und kommt bei seinen Gästen ausgezeichnet an.

„Es war der Wunsch unserer Kunden, immer wieder Kleinigkeiten essen zu wollen. Das wollten wir aber von unserer Feinkost trennen“, berichtet Alan Ertl, der gemeinsam mit Alessio Turrini vor drei Jahren in Baden den italienischen Feinschmeckerladen gegründet hat, damals in der Wassergasse, seit Mai 2021 in der Rathausgasse.

Der Schwerpunkt in ihrem neuen Bistro liegt im Verkauf von Pinsen mit ihren authentischen Auflagen. „Mais und Feta wird es bei uns nie geben“, stellen sie klar. Die Location habe sich mit dem Ende der Boutique „Hut Walter“, die 44 Jahre an der Stelle betrieben wurde, gut ergeben.

Köstliche Pinsen wie diese gibt es am Erzherzog-Rainer-Ring 4 zu erwerben. Foto: Fussi

Ihre traditionellen Pinsen werden aus Weizenmehl und Reis- sowie Sojamehl zubereitet, „das macht den Teig verträglicher und knuspriger“, sagt Ertl. Manche sind mit Tomatensoße, aber auch ohne, wie die „Pinsa Bianca“, belegt. Es wird hier „typisches italienisches Streetfood geben“, kündigt er an. Auch Zustellung wird es geben. Im Lokal selbst sind acht bis zehn Sitzplätze. Das meiste wird aber als Take-away verkauft werden.

Die Eröffnung ist am 10. März ab 17 Uhr. Neben einem Welcome-Drink gibt es die Pinsen zu verkosten und dazu Livemusik italienischer Hits.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.