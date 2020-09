Am Montag stand wieder das Ferienspiel der SG 1560 Baden am Programm. Nach einer Einführung in den Schießsport und der Erklärung der Sicherheitsbestimmungen konnten sich die Teilnehmer unter fachmännischer Anleitung vertraut machen. Nach einer kurzen Pause gab es einen Wettkampf, den Jocelyne Herubin-Pazmann vor Paul Tanner und Bruder Jodel Herubin-Pazmann gewann. Die Top Drei bekamen Medaillen. Alle Teilnehmer Urkunden.