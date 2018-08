Bereits zum 20. Mal laden die Florianis der FF Baden-Weikersdorf zum Fest in die Helenenstraße. Von 24. Bis 26. August bietet das Event Unterhaltungsmusik für alle Altersklassen. Bei der großen Tombola gibt es viele Preise – als Hauptpreis ein cooles Bike von Pfannberger Cycling – zu gewinnen. Alle Besucher können am großen Parkplatz bequem und kostenlos vis a vis des Festgeländes parken. Für die kleinen Besucher gibt es am Samstag und am Sonntag die Möglichkeit, die Feuerwehr hautnah selbst zu erleben.

Das Programm: