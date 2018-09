Die Badener Jugend dürfte an der Politik durchaus Interesse haben. Das zeigte kürzlich die 21-jährige Jana Pasch, die zur Landessekretärin der Sozialistischen Jugend (SJ) NÖ gekürt wurde, die NÖN berichtete.

Eine weitere junge, politikinteressierte Badenerin ist Katharina Mayer. Die 18-jährige Schülerin, die derzeit die Biondekgasse in Baden besucht, wurde neue Landesgeschäftssekretärin der Schülerunion NÖ, einer ÖVP-nahen Schülerorganisation.

In ihrem Maturajahr war Meyer außerdem Landesschulsprecher-Stellvertreterin im AHS-Bereich für NÖ. Neben ihrer neuen Tätigkeit in der Schülerunion will sie sich „am Juridicum in Wien dem Jus-Studium widmen“, heißt es auf Nachfrage der Badener NÖN.