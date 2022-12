Keks oder Callboy zu Silvester und Neujahr

Werbung

Im Casino Baden geht es am Silvesterabend kabarettistisch zu: Der Ö3-Callboy Gernot Kulis rutscht mit seinem „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ ins neue Jahr. Der Kabarettist und Comedian hat in den letzten Monaten mit seinem „Bundesministerium für Irreres“ Österreich unterhalten und die Politiker auf die Schaufel genommen: Mit Karl Schmähhammer, Rudi Warnschober oder Heinz Spassmann kann man einen humorigen Blick auf die Corona-Pandemie und ihre Auswüchse in Österreich werfen. Bekannt ist Kulis vermutlich aus dem Ö3-Wecker, und wer ihn nicht kennen sollte, der kann das mit seiner Bühnen-Show tun, wo die besten Ö3-Callboy-Anrufe und noch nie Gehörtes zusammengefasst sind. Und noch einen Vorteil gibt es, Kulis ist die erste Liveshow, bei der man das Handy nicht abschalten muss, somit verpasst man auch keinen Silvestergruß via Whatsapp.

Im Cinema Paradiso ist auch was los am Silvesterabend: „Alle Kinobesucher bekommen bei den Abendvorstellungen ein Stifterl Sekt. Dazu gibt es einen Glückskeks, damit 2023 nichts mehr schiefgehen kann“, verrät Kino-Chef Alexander Sylaba. Und was flimmert über die Leinwand: Um 17 Uhr spielt der Film „I Wanna Dance With Somebody“, 20 Uhr „Was man von hier aus sehen kann“ und um 20.45 „The Banshees of Inisherin“.

Und am Neujahrstag wird das berühmteste Konzert der Welt von einem der besten Orchester der Welt, gespielt in einem der schönsten Konzertsäle der Welt, ins Cinema Paradiso live übertragen. Eintritt ist am 1. Jänner schon ab 11.15 Uhr möglich.

Mit den Bravour Schrammeln Maria und Helmut Stippich sowie Monika und Peter Uhler kann man das Jahr im Haus der Kunst (Kaiser Franz Ring) mit uriger Wiener Musik ausklingen lassen: Das Silvester(vor)Programm mit der guten alten Wiener Schrammelmusik startet um 11 Uhr. Tickets gibt es im Beethovenhaus.

Das neue Jahr kann man ebenfalls klangvoll im Stadttheater begrüßen: „Wie gewohnt werden wir das neue Jahr schwungvoll mit großen Opernarien und Operettenmelodien begehen, die der beliebte Tenor Iurie Ciobanu singen wird“, fasst es der künstlerische Direktor der Bühne Baden und Moderator Michael Lakner zusammen. Die beiden Neujahrskonzerte starten um 16 und 20 Uhr.

