Korsika-Vortrag: Karten gewinnen .

Der Innsbrucker Reise-Abenteurer Peter Umfahrer zeigt im Rahmen seiner Österreich-Tournee seinen neuesten Multivisions-Vortrag “Über alle Berge...in Korsika” am 14. März um 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden. Dabei zeigt er "überwältigende Naturlandschaften im Wechsel der Jahreszeiten, Landschaften, die in ihrer Wildheit jede Phantasie übertreffen."