Künstler luden zum Flohmarkt

Vollbild

FB

Ottwald John, Irmtraud Slamanig, Susanne Clementschitsch und Johann Turek. Johann Turek, Auktionator Nikolaus Schauerhuber, Präsidentin Gabriele Jacoby und Kassier Kurt Löwy. Margit Greco und Hedi Typolt mit altem Golf-Set aus den USA. Musicalstar Luzia Nistler half in der Musik-Abteilung mit. Michael Fritthum, Gabriele Jakoby und August Breininger. Adrian Klick erwarb schönen Smoking. Renate aus dem Burgenland war eigentlich wegen dem Fotofestival am Samstag mit ihrem Lebensgefährten aus Wien in Baden. Als sie den Flohmarkt entdeckte, war sie hin und weg vom tollen Angebot.

1 /8