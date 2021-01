Es ist sicher nicht übertrieben, wenn der Gründer und Geschäftsführer von „Kunst auf Rädern“, Herbert Fischerauer, diese einzigartige Organisation „als führende Kulturorganisation in den österreichischen Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen“, bezeichnet. Seit dem Gründungsjahr 1996 wurden 1.700 Konzerte vor zirka 350.000 Seniorinnen und Senioren gegeben und „KAR“ hat sich zu einer vielfach anerkannten sozial-caritativen Erfolgsgeschichte entwickelt.

Dabei waren die bekannten Solisten zum Teil aus der Volksoper in ganz Österreich ehrenamtlich unterwegs. Und ein Vierteljahrhundert ist wie im Flug vergangen. Zum feierlichen Auftakt gibt es eine Jubiläums-CD, auf der alles zu hören ist, was ältere Menschen gerne hören: Operettenmelodien, Schlager und Volkslieder „wir haben auf der CD eine musikalische Revue zusammen gestellt“, erklärt Fischerauer, für den das letzte Jahr ein Trauriges war, besonders für die vielen Seniorinnen und Senioren, die 2020 keine Live-Konzerte hören konnten, nur online wurde ein Konzert veranstaltet.

„Mitmenschen glücklich zu machen und Freude zu bereiten“, stand aber auch 2020 im Vordergrund, „gerade in dieser für uns alle sehr herausfordernden Zeit, ist die Freude eine elementare Bedeutung in unserem Alltag“, versichert Fischerauer. Freude ist das oberste Ziel des Vereines: Kardinal König schrieb in einem Vorwort für Kunst auf Rädern: „Freude gehört zu jenen menschlichen Gütern, die durch Teilen nicht weniger, sondern mehr wird.“

Und damit sich diese Freude schnell vermehrt, bekommt jeder diese CD überreicht, der im Seniorenheim Geburtstag feiert. Die CD kann aber auch um 17 Euro (inkl. Porto) bestellt werden, einfach Mail an office@kunstaufraedern.at schreiben. Ein Jubiläums-Benefizkonzert ist für den 25. Mai (19 Uhr), im Casino Center geplant. Ehrenschutz: der Bundespräsident.

www.kunstaufraedern.at