Landtagswahlkampf: SPÖ will‘s besser machen

Werbung

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, Landesparteichef der SPÖ NÖ und LAbg. Karin Scheele, Spitzenkandidatin des Bezirks Baden für die Landtagswahl, stellten in Baden ihre Ideen vor. Es gelte, das Wohn- und Arbeitsumfeld der Bürger attraktiv zu gestalten und dafür zu sorgen, dass sowohl das Öffi-Angebot stimmt, als auch ausreichend Kassen-Ärzte und vielfältige Pflegeformen im Alter zur Verfügung stehen, eine qualitativ hochstehende Bildungslandschaft und leistbarer Wohnraum. Der Kampf gegen die Teuerung sei derzeit aber am dringlichsten. Auch die gratis Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ist ein zentrales SPÖ-Anliegen.

„Damit das Klimaticket auch bei uns im Bezirk Sinn macht, muss der Ausbau des öffentlichen Verkehrs vorangetrieben werden. Indem wir eine günstigere Alternative zum eigenen Auto bieten, entlasten wir sowohl das Klima als auch die Pendler“, betont Scheele. Das 49-Euro-Ticket in Deutschland sei „ein gutes Beispiel“.

Die Spitzenkandidatin ist seit 22 Jahren in der Politik, seit 2013 im NÖ Landtag. Zuvor war sie einige Jahre EU-Abgeordnete der SPÖ. Scheele ist auch seit 2017 Vorsitzende der Naturfreunde NÖ, mit 33.000 Mitgliedern einer der größten Vereine in Niederösterreich. Entspannung sucht die Mutter einer 15-jährigen Tochter, die seit 23 Jahren in einer Partnerschaft lebt, beim Wandern in den Wäldern und beim Radfahren.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.