Er ist seit 25 Jahren Kornkreisforscher, studierte Mathematik und war lange als Informatiker in der Stadt Wien tätig: Die Rede ist von Günther Schermann aus Baden, der am Samstag, 25. August um 16 Uhr zum "lebendigen Bilder-Vortrag" zum Steinkreis in Baden lädt. Hausgemachte Schmankerl und musikalische Klänge von Robert Böhm an der Gitarre vervollständigen das Programm.