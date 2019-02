Die Caritas der Erzdiözese Wien bangt um ihren Lerncafé-Standort in Baden. Mit Ende des Semesters läuft der Mietvertrag in der Wassergasse aus, zudem ist die Finanzierungssituation aufgrund Sponsorenausfällen noch ungewiss.

In den Lerncafés der Caritas bekommen Kinder aus sozial benachteiligten Familien kostenlose Unterstützung beim Lernen und damit das Rüstzeug für bessere Zukunftschancen. „Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir: Bildung ist die beste Armutsprävention“, betont Geschäftsführer Klaus Schwertner.

„Deshalb geben wir die Hoffnung nicht auf, geeignete Räumlichkeiten für einen anderen Standort für das Lerncafé in Baden zu finden. Derzeit sind wir in Gesprächen mit dem Bürgermeister, Gemeindeverantwortlichen und Sponsoren, um eine Sicherstellung des Lerncafés weiterhin gewährleisten zu können“, betont Schwertner.

Die Chance auf eine Fortführung sei derzeit noch offen. „Klar ist nur, dass der derzeitige Standort aufgrund des Ablaufs des Mietvertrags aufgegeben werden muss“, so Schwertner. VP-Bgm. Stefan Szirucsek bestätigt laufende Gespräche, Entscheidung gebe es noch keine.

Von der Schließung in Baden sind neun Kinder, eine Hauptamtliche und sieben freiwillige Mitarbeiter betroffen. Das Lerncafé in Baden ist eines von elf in der Erzdiözese Wien. Seit drei Jahren werden dort neben dem schulischen Wissen soziale Kompetenzen gestärkt und individuelle Fähigkeiten sichtbar gemacht. Denn, so Schwertner: „Nicht alle Kinder können die Schule ohne Hilfe bewältigen. Und vielen Eltern ist es kaum möglich, ihre Kinder dabei zu unterstützen.“ Österreichweit werden in 54 Lerncafés der Caritas über 1950 Kinder und Jugendliche von 770 Freiwilligen beim Lernen unterstützt.