Als die Streife der Stadtpolizei am Tatort eintraf, wartete der Anzeiger mit dem Täter beim beschädigten Fahrzeug. Als der Randalierer, ein 18 jähriger georgischer Staatsbürger aus dem Bezirk Baden, aufgefordert wurde sich auszuweisen, rastete er plötzlich aus und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Der Mann widersetzte sich der Festnahme auch weiterhin und verletzte dabei einen zweiten Beamten.

Im Zuge der Einvernahme gab der Mann an, sich an nichts mehr erinnern zu können, da er so stark

alkoholisiert gewesen war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die verletzte Beamtin und der verletzte Beamte wurden im LKH Baden ambulant behandelt und in

häusliche Pflege entlassen.

Die Höhe des am Pkw entstandenen Schaden, ein heruntergetretener Spiegel, ist noch nicht bekannt.