In einem Gebüsch vor dem Spielplatz im Doblhoffpark in Baden soll am Sonntag ein unbekannter Mann onaniert haben. Dies meldete über Notruf ein Passantin, die den Mann beobachtet hatte.

„Wir wurden am Sonntag von einer Passantin alarmiert, dass ein Mann vor dem Spielplatz im Doblhoffpark in Baden in einem Gebüsch onanieren soll“, bestätigt Chefinspektor Sebastian Stockbauer von der Stadtpolizei Baden den Vorfall.

Sofort wurden mehrere Streifen in den Bereich entsandt und auch der umliegende Bereich nach dem Mann abgesucht. „Es konnte jedoch kein Verdächtiger auf den die Beschreibung der Zeugin passte aufgefunden werden“, so der Stellvertretende Kommandant der Stadtpolizei. Der Vorfall soll sich unmittelbar vor dem Spielplatz im Doblhoffpark zugetragen haben, auf dem sich auch Kinder befanden.

