Sommersaison in Baden 2023: „Synergieeffekte auf höchstem Niveau“

Die Eröffnung der diesjährigen Sommersaison mit einem ganztägigen Frühlingsfest in ganz Baden war ein Publikumsmagnet und Erfolg auf allen Ebenen. Die Tourismusstadt wurde mit zahlreichen kulturellen, gastronomischen und wirtschaftlichen Programmpunkten in den Mittelpunkt gestellt.

Die gesamte Wirtschaft und alle Besucher profitieren

„Vom Tourismus profitiert die gesamte Wirtschaft. Wir haben Synergieeffekte auf höchstem Niveau für alle Hotels und Pensionen in der Region, Wirtschaftsunternehmen, die Gastronomie, die Boutiquen und das einzigartige Strandbad sowie die Römertherme“, sagt die Vorsitzende des Tourismusvereins Baden und Umgebung Erna Koprax. Seit 70 Jahren ist der Tourismusverein bereits aktiv und arbeitet ehrenamtlich sehr engagiert. 2011 wurde der aktuelle Vorstand gewählt, der mit vereinten Kräften seit der Sommersaison 2012 alle Veranstaltungen in diesem Rahmen organisiert. Beliebt bei den Badenerinnen und Badenern sowie bei den Gästen der Kurstadt hat sich das Frühlingsfest immer mehr etabliert und ist praktisch nicht mehr wegzudenken.

Ein hoher Kunstgenuss

Über 400 Gäste kamen am 1. Mai zum Festkonzert in den Festsaal des Congress Casino Baden. Ein fulminanter Erfolg. Das Bühne Baden Orchester mit dem Chefdirigenten Michael Zehetner und die außergewöhnliche Pianistin Dorothy Khadem-Missagh konzertierten mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss und Johannes Brahms. „Für jede Generation wurde gemeinsam ein hoher Kunstgenuss geschaffen sowie geboten. Baden wird auch zukünftig mit allen Sinnen zu sehen, zu erfahren und zu erleben sein“, erläutert Koprax.

Frühlingskonzerte und Kulinarik im Kurpark

Weiter ging es im Musikpavillon des Kurparks mit einem Frühlingskonzert des „Padun-Quintett“ und der „Stadtmusik Baden“. Die Badener Musiker von „Sifting Sand“ haben zudem Folk Rock im Sinne der 70er Jahre zum Besten gegeben. Badener Qualitätsweine wurden von den Mitgliedern des Tourismusvorstandes Bernhard Ceidl, Florian Trahbüchler und Stephan Schöttke, dem Direktor des Gesundheits- und Kurhotels Badenerhof, präsentiert sowie mit diversen Schmankerln kredenzt. Ein weiterer innovativer kultureller Höhepunkt: Peter Natterer solo mit „Klangflächen über Baden“ auf dem pittoresken Bellevue Platz über dem Beethoventempel.

„Imperiales Flair behalten“

Das nächste Highlight in der Tourismusstadt wird bald das „Imperiale Fest“ am 17. und 18. Juni sein. „Baden ist eine bezaubernde, moderne Stadt, die ihr imperiales Flair behalten hat“, ergänzt Koprax. Im Mittelpunkt dabei stehen ein kulturelles Festprogramm, das einmalige Spektrum an kulinarischen Spezialitäten aus der Kaiserzeit im Kurpark und einige historische Entdeckungsreisen in den Badener Museen.

