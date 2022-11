Mit Bäumen Gutes tun

Von 16. November bis 23. Dezember findet in der Stadt Baden wieder der große Adventmarkt im Kurpark statt. Unternehmerinnen und Unternehmer haben hier die Möglichkeit, lebende Weihnachtsbäume zu erwerben, mit eigenen Produkten zu schmücken und an karitative Einrichtungen zu spenden.

Die Kosten dafür betragen 190 Euro, behangen werden kann der Baum mit diversen Goodies, Probeprodukten, Gutscheinen, Informationsmaterial und dergleichen. Wichtig dabei sei lediglich die Nachhaltigkeit der Dekoration. Die Veranstalter bitten die Unternehmer, zu Holz, Stroh oder anderen Natur- oder recyclebaren Materialien zu greifen.

Die inkludierten Leistungen umfassen einen regionalen lebenden Weihnachtsbaum, circa 160 bis 170 cm groß, eine Holzdekoration in Form von 10 Stück Weihnachtskugeln samt Firmenlogo, sowie das Logo auf dem Schild des Unternehmerwaldes. Interessierte können sich per E-Mail an m.stjepanovic@hsg-events.at wenden.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.