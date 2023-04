E-Scooter boomen in Baden

Eine erste erfreuliche Bilanz zieht die Stadtgemeinde Baden nach 5 Monate und 5 Tage seit dem Start des Badener Mobilitätspakets Ende September bis Ende Februar. „Das gemeinsam mit dem Konsortium ÖBB 360 auf die Beine gestellte Angebot wurde vom Start weg hervorragend angenommen“, freut sich Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP).

Insgesamt wurden seit dem Kick off am 26. September 2022 über 12.000 Fahrten mit den Verleih-Fahrzeugen absolviert, alleine mit den 70 E-Scootern, der Marke „TIER“, die an rund 40 Standorten im gesamten Stadtgebiet verfügbar waren, wurden bis Ende Februar 11.971 Fahren absolviert.

Laut Szirucsek „ein echter Erfolgsstart – nicht zuletzt deswegen, weil die kältere Jahreszeit für Scooter-Fahrten nicht gerade prädestiniert ist.“ Er folgert daraus: „Man sieht, dass moderne Mobilität, die rasch und flächendeckend verfügbar ist, auch gut angenommen wird.“ Auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) betont: „Wir haben genau gewusst, welches Angebot wir anbieten wollen. Daher haben wir auch als erste Stadt Österreichs eine EU-weite Ausschreibung durchgeführt. Die Zahlen zeigen, dass wir ein Servicepaket geschnürt haben, das optimal auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist und das einer modernen, klimabewussten Stadt entspricht.“ Baden sei Vorbild für andere Städte.

Erwartungsgemäß erwies sich der Bahnhof sowohl als Haupt-Ausgangspunkt und beliebtestes Fahrziel. Aber auch beim Strandbad sowie am Josefsplatz wurden die E-Scooter besonders häufig entliehen und geparkt. Im Schnitt wurden die E-Scooter für 8,7 Minuten ausgeliehen, die Distanz der Fahrten betrug 2,6 Kilometer. „Rail & Drive“ (E-Carsharing) wurde 154 Mal gebucht.

Ab Mitte April ist der Vollausbau des Baden mobil Paketes abgeschlossen. Dann umfasst der Fuhrpark 70 E-Scooter an ca. 40 Stationen, 15 Citybikes und 15 E-Citybikes an 11 Stationen, die Bike Lounge am Brusattiplatz mit 10 E-Mountainbikes, 10 E-Trekkingbikes und 8 Mountainbikes. Dazu kommen 4 E-Autos am P&R Bahnhof und Parkdeck Römertherme sowie der ÖBB Transfer (Shuttle für Gäste, die mit Öffis anreisen).

Baden mobil Fest

Um den Vollausbau von „Baden mobil“ zu feiern, lädt die Stadtgemeinde am 15. April von 10 – 17 Uhr gemeinsam mit den ÖBB zum Mobilitätsfest für die ganze Familie ein. Die City Busse sind an diesem Tag gratis. Das Programm:

Schauplatz Josefsplatz

Die Besucher können über die schrägen Kreationen des Radl Salons staunen. Die kreativen Bikes vermitteln ein völlig neues Fahrgefühl und sind sehr lustig

El Gaucho, Josefs Almkuchl, Kebap & Pizza House sowie Bing’s Asian Cooking verwöhnen mit Spezialitäten.

Schauplatz Brusattiplatz

Eröffnung um 11 Uhr

Gratis-Testen aller Leih-Fahrzeuge

Auslosung der Hauptgewinne um 14 Uhr. Zu gewinnen gibt es: Ein Faltrad, ein KlimaTicket und einen ÖBB-Wertgutschein. Zusätzlich werden ÖBB Vorteilscards und „Baden mobil“-Helme verlost.

Infostand der Stadtpolizei – Kinder können ein Polizei-Motorrad unter die Lupe nehmen

ÖBB-Infostand mit Erklärung der wegfinder App. Die ersten 100 Besucher können sich ein Guthaben in der wegfinder App sichern.

Kostenlose Fahrrad Schnell-Checks durch Cycle Factory

Faltrad- und Bambusräderpräsentation in der ersten Radstation „Bike2Train“

Kinderprogramm mit Zweirad-Geschicklichkeitsparcours, Bobbycars, Hüpfzug und Kinderschminken

Köstliches für das leibliche Wohl gibt es von den Gastronomen des Grünen Marktes

Badens Museen mit Öffi-Ticket gratis besuchen

Wer am 15. April mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, genießt in Badens Museen freien Eintritt.

