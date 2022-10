Musikfestival & Symposion: Die liegende Unendlichkeit

„Wir führen schon ein verrücktes und aufregendes Leben“, scherzt Joachim Roedelius, der sich knapp vor seinem 88. Geburtstag nach einer Schweden-Deutschland-Italien-Tour, kurzfristig in Baden aufhält, bevor er Anfang dieser Woche mit seiner Frau Christine nach Deutschland zu einem Seminar mit Studenten fliegt, um rechtzeitig zum Start des Klein-Festivals am Mittwoch, 26. Oktober retour zu sein. Passend auch das diesjährige Festival-Thema: Lemniskate, was die liegende 8 bedeutet und die 8 steht für die Unendlichkeit.

Passend folglich für Roedelius Doppel-8-Geburtstag am 26. Oktober: „Ich habe jetzt die doppelte Unendlichkeit“, so Roedelius, der „More Ohr Less“ vor einigen Jahren von Lunz nach Baden verlegte. „Wir laden wieder Freunde und Wegbegleiter nach Baden ein“, erklärt Christine Roedelius und „im kleinen und inspirierenden Rahmen werden durch unterschiedliche Kooperationen zeitgenössische Klangkunst sowie spannende Hör- und Performance-Erlebnisse erschaffen“, erklärt Roedelius, der auch als Godfather und/oder Pionier der elektronischen Musik bezeichnet wird. „Das Festival ist ein Gesamtkunstwerk aus Wort, Musik, Performance und Publikum“ und findet unter anderem im Theater am Steg, Rainer-Museum und über Badens Dächern, in Form einer Klangwolke, statt.

