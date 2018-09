Am Donnerstag der Vorwoche fiel einem aufmerksamen Badener auf dem Weg zu seinem Rad am ÖBB-Fahrradabstellplatz in der Dammgasse ein Mann auf, der in gebückter Haltung an einem Fahrrad hantierte. Plötzlich wurde der Zeuge in gebrochenem Deutsch von dem unbekannten Mann angesprochen, ob er etwas zum Aufschneiden habe, da er seinen Schlüssel verloren hätte.

Diese Frage kam dem Badener sehr suspekt vor. Also sagte er zu dem Mann, dass er einen Freund bei der Feuerwehr anrufen werde, der das Schloss aufschneiden könne. Das Telefonat täuschte er jedoch nur vor, um den vermutlichen Fahrraddieb dabei fotografieren zu können. Das hat sich in der Folge als gute Entscheidung herausgestellt.

Denn kurze Zeit später war das Schloss aufgebrochen und der Mann fuhr mit dem Fahrrad davon. Gerade als der Zeuge die Polizei verständigt hatte, kam ein Bursche, der vergeblich sein Fahrrad suchte. Es stellte sich heraus, dass es sich genau um jenes Fahrrad handelte, mit dem der Mann kurz zuvor davon gefahren war…

Fotos führten zum Täter

Nun machten sich die Fotos bezahlt. Aufgrund der vielen Aufnahmen, die der Zeuge von dem Dieb gemacht hatte, konnte die Polizei den Täter ausforschen. „Es handelt sich um einen mehrfach vorbestraften russischen Staatsbürger“, berichtet Stadtpolizeikommandant-Stellvertreter Sebastian Stockbauer. „Im Zuge der Vernehmung durch Beamte der Kriminalabteilung der Stadtpolizei Baden gestand der Asylwerber diesen und noch weitere fünf Fahrraddiebstähle.“

Der Mann wird jetzt der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt auf freiem Fuß angezeigt.