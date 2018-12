Voll und ganz im Spirit der 1930er Jahre präsentiert sich der neu eröffnete Barbershop „Good old Soul“ von Florian und Tamara Zizkovsky in der Annagasse 27.

Eine stilsichere Geschäftsausstattung samt liebevollen Details lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass es sich bei diesem Frisiersalon um ein absolutes Herzensprojekt des Ehepaares handelt. Und dann wäre da auch noch ein echter Ford-Oldtimer, der mitten im Raum dazu einlädt, Platz zu nehmen und sich auf eine nostalgische Zeitreise zu begeben.

Dienstag bis Samstag ist geöffnet, Montag ist Ruhetag

Geöffnet hält der Barbershop „Good old Soul“ am Dienstag und Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 10 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 17 Uhr.

Badens ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek, der vom großen Angebot, ganz besonders aber vom einzigartigen Ambiente begeistert war, gratulierte den Neo-Unternehmern zur Eröffnung und wünschte den beiden viel Erfolg.