Neuer Bila in der Wassergasse eröffnet

Nach rund fünf Monaten Bauzeit öffnete am 28. Juli ein neuer Billa in der Wassergasse 22-26 in Baden mit rund 400m² Verkaufsfläche. Bei der Neueröffnung handelt es sich um den 4. Standort von Billa in Niederösterreich

