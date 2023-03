Neuer Elsberg-Thriller: Die Welt hält den Atem an

„Willkommen im Anthropozän“ – mit diesem Leitspruch könnte eigentlich ein Roman beginnen, oder? Der Badener Autor Marc Elsberg aber macht es, gewitzt wie er ist, genau umgekehrt: Sein neues Buch „Celsius“ beginnt nämlich nicht, sondern endet mit jenem gut gemeinten Willkommens- Gruß – einem Gruß, der sein eigenes, dystopisches Ende bereits vorweggenommen hat.

Der Titel des neuen bei Blanvalet erschienenen Thrillers lässt bereits vermuten, worum es in der spannenden Arbeit gehen wird. Richtig geraten: um den Klimawandel. Und das ist gut so, denn wenn man die Verfassung unserer Erde ernst nimmt, dann ist der Klimawandel eigentlich ohne Zweifel das dringlichste Thema unserer Zeit. Blackout-Autor Marc Elsberg hält auch in „Celsius“ wieder, was er verspricht: Für Spannung und Nervenkitzel ist gesorgt, als seltsame fliegende Gebilde gesichtet werden. Handelt es sich bei diesen Flugobjekten über China um extraterrestrische Objekte oder hat China die Drohung wahr gemacht und greift Taiwan an?

Eines ist sicher: Die ganze Welt hält den Atem an. Nicht nur findet man in Kürze rund um den Globus Fotos von den ominösen Gebilden, nein – sofort schalten sich auch Politiker, Forscher und Journalisten aller Welt ein, um mit dem Phänomen umzugehen. Das sorgt freilich für einen ordentlichen Trubel im Weißen Haus. Soll der amerikanische Präsident die Flotte alarmieren? Die Spannung steigt und niemand weiß Rat. Doch zum Glück gibt es sie, die toughen Frauen, die die Welt retten: Kurz vor der Katastrophe nämlich gelingt es einer Klimawissenschaftlerin hinter die wahre Existenz der „UFOS“ zu kommen – und wir wissen einmal mehr – oft sind die Dinge nicht, was sie zu sein scheinen. Denn – China will kein Land angreifen, es will die Macht über das Weltklima an sich reißen. Aber das ist erst der Anfang einer verstrickten und fein gewobenen Geschichte.

Vielschichtig konzipierter Ensemble-Roman

„Celisius“ ist ein vielschichtig konzipierter Ensemble-Roman, der es nicht nur wagt, sich einem sehr dringlichen und künstlerisch recht schwer handzuhabenden Thema zu stellen: Dem der Klimaerwärmung – nein, dieses Buch wagt es auch, verschiedene Figuren aus aller Welt ein- und durchzuführen und ihnen unabhängig von Herkunft, sozialem, geschlechtlichem oder gesellschaftlichem Status eine Stimme zu verleihen.

Da ist die toughe Lin, die Expeditionen am Gletscher unternimmt, da ist Manu, die rechte Hand des Präsidenten, und Tony, der in der Früh den Indischen Ozean rauschen hört – um nur einige der Protagonisten zu nennen.

Zusammengehalten werden diese komplexen Personen und ihre Erlebnisse durch eine einheitliche und klare Sprache, die knapp gehalten wird und eine Schärfe und Prägnanz aufweist, die Wasser schneidet. Auch die großen Kapitel, die klingende Übertitelungen wie „UFOS“ oder „Wiege der Menschheit“ oder eben „Willkommen im Anthropozän“ tragen, geben den unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln Zusammenhalt – sodass die spannende Struktur des Romans bis zum Ende aufrechterhalten bleibt.

