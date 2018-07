Abstimmen auDer „Ball Imperial“, der seit 2014 den „Ball der Stadt Baden“ im Casino abgelöst hat, findet künftig im Jänner als „Ball Royal“ statt. Das wurde kürzlich im Ballkomitee so beschlossen, bestätigt Tourismusstadträtin Erna Koprax (VP).

Hintergrund ist der „imperiale Streit“ aus dem Jahr 2014, als Elisabeth Gürtler, Chefin des Hotels Sacher in Wien und Mitorganisatorin des Sommerballs „Fete Imperiale“ der Spanischen Hofreitschule, die Kurstadt klagen wollte wegen der „Verwechselbarkeit“ von „Fete Imperiale“ und „Ball Imperial“. Es kam zu einem gerichtlichen Vergleich, in dem sich Baden verpflichtete, den „Ball Imperial“ nicht überregional zu bewerben.

Neue Chancen für Ball

Mit der Namenslösung könne man nun „neue und zusätzliche Gäste“ gewinnen, so Koprax, indem man für den „Ball Royal“ international Werbung machen könne, was bislang nicht erlaubt war. VP-Stadtchef Stefan Szirucsek begrüßte die Entscheidung des Ballkomitees, das unter Herbert Fischerauer und Herwig Gasser dem früheren „Ball der Stadt Baden“ einen neuen künstlerischen Qualitätsschub gebracht habe.

Auch mit den Besucherzahlen ging es aufwärts. „Der Ball kann mit den großen Wiener Bällen mithalten, war aber durch den Vergleich massiv in der Bewerbung eingeschränkt.“ Durch den neuen Namen bilde der Ball eine Marke, die attraktiv über die Grenzen des Bezirks hinaus wirke.

„Begrifflich aus der Zeit gefallen“

Kritik kommt von Vizebürgermeisterin Helga Krismer von den Grünen: „Der Ball wird vom Verein der Freunde Badens ausgerichtet und ich bin irritiert, da die neue Bezeichnung nicht im Zusammenhang mit der Marke Badens steht: Grünraum, Lebensqualität.“ Royal – zur königlichen Familie gehörig – sei „begrifflich aus der Zeit gefallen“. Krismer: „Da der Name des Balls innerhalb der Marke und dem Lebensgefühl der Stadt bleiben soll, hätte ich einen zeitgemäßen bevorzugt.“ Ihr gefalle daher „Ball Baden Floral“, da auch das Logo der Stadt eine Kombination aus Floral und Kuranwendung sei. Aber so fügt sie an, „es gibt wichtigere Themen“…