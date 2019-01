So wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder der No Problem-Ball zu einem großen Ereignis, diesmal zum bereits 16. Mal.

No Problem Ball – so herrlich kann Ballvergnügen sein! .

Der besondere Abend zeichnet sich alljährlich nicht nur durch ein äußerst abwechslungsreiches Rahmenprogramm, sondern auch durch die besonders herzliche Note und das harmonische Miteinander aus. No Problem-Mastermind Maria Rettenbacher konnte daher auch in diesem Jahr wieder über viele Besucher sowie großartige Stimmung im Congress Casino Baden freuen, sodass an diesem Abend besonders viele glücklich lächelnde Gesichter zu sehen waren.

Tanz im Neonlicht

Zur Eröffnung tanzten die Jungdamen und Jungherren unterstützt durch die Tanzschule Schweiger. Als Besonderheit wurde das Licht im Festsaal abgedreht und die Tanzenden Paare strahlten mit Neonlicht was einen ganz besonderen Effekt erzielte. Danach gab es eine Tanzeinlage der Ballettkinder der Bühne Baden (Leitung Cornelia und Christa Ertl).

Als Moderator fungierte Herbert Fischerauer, der auch die Gesamtleitung innehatte, und für den richtigen Sound sorgte die Band „Stereoparty“. Nach den Begrüßungsansprachen von Ballobfrau Maria Rettenbacher und Stadtpfarrer Clemens Abrahamovicz wurde vom Sportleiter des NÖ-Behinderten Sportverbandes, Günter Grill, die Jiu Jitsu-Kämpferin Kerstin Pamer geehrt. Sie ist Sportlerin des Jahres, vielfache Landesmeisterin, Olympiateilnehmerin sowie Silbermedaillengewinnerin, auch bei internationalen Bewerben wie den Special Olympics.

Unter den Ehrengästen: die Landtagsabgeordneten Karin Scheele, Bgm. Josef Balber, Bgm. Christoph Kainz und Vize-Bgm. Helga Krismer, Landesfeuerwehrkurat Pfarrer Pater Stephan Holpfer, Pfarrer Amadeus Hörschläger, Bgm. Stefan Szirucsek, Corina Kornherr (Rotes Kreuz Baden) sowie diverse Stadt- und Gemeinderäte.

Michael König und Melanie Musileg sprachen die Eröffnungsworte. Es gab wie immer eine große Tombola mit vielen wertvollen Preisen. Maria Rettenbacher dankte allen Spendern für die zur Verfügung gestellten Tombolapreise.