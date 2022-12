No Problem Ball: Spaß steht im Vordergrund

Werbung

Vor bald 20 Jahren, konkret am 2. Mai 2003, wurde von Maria Rettenbacher der Verein No Problem Baden gegründet. Primäres Ziel ist die Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den Alltag, aber auch die Unterstützung alter oder bedürftiger Menschen sowie die Förderung von Kindern.

Fixer Bestandteil des Vereins ist der „No Problem Ball“, der 2023 nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet.

Das Schöne am Ball sei laut dem künstlerischen Leiter Herbert Fischerauer, dass hier die Freude entscheidend sei. „Der No Problem Ball ist kein Ball, wo man gesehen werden will, da geht man einfach hin, um Spaß zu haben“, sagt er. Es gebe keine Rangordnung, jeder ist gleich viel wert. Er lobt das zusammen helfen, um eine „ganz bezaubernde Veranstaltung auf die Beine zu stellen“. Beim Thema Inklusion sei der Ball „das Flaggschiff“, meint Vereinsobmann Günter Grill. Den Ball kenne man überall.

Gründerin bleibt die Ehrenpräsidentin

Maria Rettenbacher, die ihn vor 20 Jahren gegründet hat, werde weiterhin „die Ballmutti“ bleiben, „solange sie das möchte“. Sie habe sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, ergänzt Fischerauer, sei aber als Ehrenpräsidentin des Vereins weiterhin die Schirmherrin des Balls.

Der Ball finanziert sich über die riesige Tombola, für deren Zustandekommen sich alle Beteiligten bei den zahlreichen Sponsoren bedanken. Das Schöne: Jedes gekaufte Los ist ein doppelter Gewinn. Denn neben dem sozialen Aspekt ist die Chance auf schöne Preise hoch, wurden doch zuletzt nicht weniger als rekordverdächtige 1.500 Sofortgewinne und 250 Hauptpreise verlost. Wer die No Problem-Familie unterstützen und einen Tombolapreis spenden möchte, kann dies unter grille li64@gmail.com gerne tun.

Beim 18. No Problem Ball am 27. Jänner 2023 werden Musical-Größe Reinwald Kranner, aber auch die Badener Formation STEREOPARTY, die einen raketenhaften Aufstieg erlebt hat, den Festsaal des Casino Baden zum Brodeln bringen. Im Badener Saal unterhalten die Tanzmusik Alexander Cachée und die Kombo Inklusiv, im Casineum lädt eine Disco-Schlagerparade zum Tanzen ein. Weitere Einlagen kommen von der Daniela Mackh dance-musical.company, der BeyondBühne Baden, der Bellariana Dance Performance, von Show&Dance Triestingtal und dem Spotlight.dancecenter. Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Dobner sowie die Tänzer von Ich bin OK runden das Programm ab.

Künstlerische Leitung und Moderation liegen wieder in den bewährten Händen von Badens Kulturpreisträger und Ball Royale-Mastermind Herbert Fischerauer. Er ist überzeugt, dass Karten für den Ball sich auch als perfektes Weihnachtsgeschenk eignen würden: grilleli64@gmail.com .

